В Австралии найдено растение, которое лечит рак за две недели
Препарат, изготовленный из редкого австралийского растения, уничтожил до 70 процентов раковых опухолей за две недели опытов на мышах
Лекарство под кодовым названием EBC-46 получают из косточек ягод Hylandia dockrillii(семейство молочайных), которое произрастает только в тропических лесах на севере штата Квинсленд. Результаты доклинических испытаний представлены в журнале PLoS One, а кратко о них сообщает The Guardian.
Ученые сделали инъекцию препарата непосредственно в меланомы (злокачественные опухоли) на коже мышей, а также в опухоли на шее, голове и в кишечнике 300 домашних животных (собак, кошек и лошадей). Через пять минут участок вокруг меланомы наливался фиолетовым цветом, подобно синяку, спустя сутки чернел, еще через два дня появлялся струп, и, наконец, через две недели корочка отходила, и под ней обнаруживалась чистая кожа без каких-либо следов рака.
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По мнению исследователей, препарат запускает клеточную реакцию, перекрывающую кровоснабжение опухоли. Потом организм начинает воспринимать меланому как обычный синяк (гематому), активизируются необходимые иммунные реакции, и область опухоли «зачищается», рассказал ведущий автор исследования Глен Бойл (Glen Boyle). Однако EBC-46 бесполезен против раковых клеток, распространяющихся на другие органы (при метастазе).
По мнению Бойла, новый препарат вряд ли полностью заменит химиотерапию, но в случае успешных испытаний на людях (разрешение на проведение таких тестов уже получено) его можно будет рекомендовать пациентам, которым эта медицинская процедура противопоказана.
Компания-разработчик лекарства сейчас рассматривает вопрос о создании плантации Hylandia dockrillii.