В Сербии из-за угрозы распространения Эболы изолировали более 700 людей

В Сербии в связи с угрозой распространения вируса лихорадки Эбола изолировали 708 человек.

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Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны, передает Газета.ru.

"В рамках этих мер (предотвращение распространения вируса) под медицинский надзор поставленные 708 человек, 92 из которых прибыли из районов, которым угрожает лихорадка Эбола", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что министерство здравоохранения намерено принять все необходимые меры по обеспечению защиты страны от эпидемии.

Ранее стало известно, что число погибших от вируса лихорадки Эбола достигло 3879 человек с 8033 случаев заболевания.