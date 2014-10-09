В США умер первый инфицированный лихорадкой Эбола пациент

В США зарегистрирован первый летальный исход лихорадки Эбола. Пациент Эрик Дункан, у которого было диагностировано вирусное заболевание, скончался в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает Drug Discovery&Development.

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Дункан заразился вирусом лихорадки Эбола в Либерии, однако заболевание было обнаружено спустя несколько дней после его прибытия в США. Согласно официальным данным, пациент обратился за медицинской помощью через шесть дней после приезда в Соединенные Штаты. Еще два дня спустя (28 сентября) он был помещен в изолятор одной из больниц Далласа.

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Тем временем испанские власти пытаются выяснить, как могла медсестра заразиться лихорадкой Эбола, несмотря на действие строгих протоколов по уходу за пациентами с особо опасными инфекционными заболеваниями. Так, информагентство Reuters отмечает, что заразившаяся медсестра могла касаться лица руками в защитных перчатках, которыми она дотрагивалась до пациента, - испанского священника, заразившегося лихорадкой Эбола в Африке и доставленного для лечения на родину. Ранее власти проинформировали, что заболевшая медсестратолько два раза входила в палату больного миссионера, причем второй раз уже после его смерти.