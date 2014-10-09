Нужно есть в 2 раза меньше, чтобы продлить жизнь на 20 лет

Ученые из Университетского Колледжа Лондона пришли к выводу, что специальный умеренный рацион в среднем может продлить человеческую жизнь на 20 лет, пишет u-news.com.ua.

В ходе научного исследования влияния генетики и образа жизни на продолжительность, ученые протестировали различные диеты которые продлевают жизнь. В качестве подопытных выступали лабораторные мыши и мухи дрозофилы, чьи гены на 60 процентов совпадают с генами человека, поэтому ученые утверждают, что испытанные методы будут работать так же и на человека.

Исследователи открыли, что снижение ежедневно потребляемой пищи на 40 процентов может продлить жизнь лабораторных мышей на период до 30 процентов. В пересчете на человеческий срок - на 20 лет.

Физические нагрузки и правильное питание снижают частоту появления у пожилых людей онкологических заболеваний и проблем сердечно-сосудистой системы.