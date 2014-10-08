В больницах с агрессивным стилем лечения реже бывают неблагоприятные исходы

Оказалось, что чем агрессивнее проводятся медицинские вмешательства в больницах, тем лучше исходы и тем дольше госпитализации.

В работе использовались данные из системы страхования Medicare и индекс интенсивности лечения в учреждении здравоохранения (Hospital Care Intensity index). Этот индекс вычисляется негосударственной организацией Дартмутский атлас системы здравоохранения (Darthmouth Atlas of Health Care). Он представляет собой валидированный показатель, использующийся при анализе рынка услуг здравоохранения и эффективности работы учреждений. Вычисление индекса интенсивности лечения в учреждении здравоохранения основано на двух переменных - продолжительность госпитализации одного больного в днях и количество контактов с лечащим врачом в течение госпитализации. Проводится стандартизация по полу, возрасту и характеру заболевания, а затем показатель нормируется (делится) по среднему значению такого же показателя в стране.

Принято считать, что более высокое значение индекса связано с большей интенсивностью и агрессивностью лечения, что повышает расходы системы здравоохранения. Особенно актуально это может быть для очень пожилых больных.

В данной работе авторы проанализировали данные системы страхования Медикэа и оценили исходы хирургического лечения в зависимости от индекса интенсивности лечения в больнице. Использовались данные о 706520 больных, которым проводили одну из семи типов операций на сердечно-сосудистой системе, опорно-двигательном аппарате или на внутренних органах.

У пациентов, которые были прооперированы в больницах с высоким индексом интенсивности лечения, была выше частота осложнений. При этом у таких больных был на 5% ниже риск летального исхода от таких осложнений. В то же время по сравнению с учреждениями здравоохранения с низкими значениями индекса интенсивности лечения продолжительность госпитализаций была больше.

Авторы отмечают, что, несмотря на однозначный результат в том, что смертность от осложнений ниже в больницах с высокой интенсивностью лечения, показатель индекс интенсивности лечения в полной мере не объясняет различий в исходах между учреждениями здравоохранения.

remedium.ru