ООН рекомендует перейти на 4-дневную рабочую неделю

Эксперты Международной организации труда утверждают, что четырехдневная рабочая неделя лучше, чем пятидневная, и предлагают перейти на такой режим труда, сообщает пресс-служба ООН.

Эксперты приводят аргументы своей позиции:

во-первых, четырехдневная рабочая неделя позволит улучшить здоровье населения, поскольку многие заболевания в современном мире вызваны переработкой, постоянным пребыванием в офисе и стрессом; во-вторых, короткая неделя позволит создать больше рабочих мест; в-третьих, различные исследования показывают, что люди более продуктивны, когда работают меньше.

Кроме того, говорят эксперты, по некоторым данным, люди, которые работают лишь четыре дня в неделю чувствуют себя счастливее.

В конце концов, утверждают в Международной организации труда, отказ от одного рабочего дня из пяти положительно повлияет на окружающую среду - ведь поездок на работу и обратно будет на несколько миллиардов меньше.

kadrovik01.com.ua