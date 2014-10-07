Полезные свойства оливкового масла

В этом ценном для здоровья продукте сотрудники университета Иллинойса обнаружили олеат.

Данное соединение помогает использовать сердцу жир в роли топлива.

Здоровое сердце обычно абсорбирует жир, продолжая свою сократительную деятельность. А при недостаточности сердце теряет свою способность перерабатывать либо запасать жир. В итоге образуется недостача энергии и в теле человека начинает накапливаться весьма токсичная форма жира. Она и закупоривает артерии в системе.

Олеат активирует те гены, которые стоят за выработкой особого вещества — энзима, расщепляющего жир. Это дает возможность сердцу жир абсорбировать. Обычно данные гены подавлены у пациента с сердечной недостаточностью. В ходе исследования ученые посмотрели, как сердце у крыс реагировало на олеат либо пальмитат, который содержится в животных жирах и молочных продуктах и изделиях. Именно после введения в организм олеата сердце начинало работать более эффективно. Животный же жир лишь ухудшал состояние сердца и потом приводил к выработке токсичных видов жира.

Полагают, что Средиземноморская диета в течение пяти лет уменьшала вероятность приступа у людей на 30%. Ряд других исследований не раз связывал оливковое масло с пониженным риском диабета, ожирения, а также гипертонии.

med2.ru