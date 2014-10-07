Витамин D помогает при обострениях атопического дерматита

Результаты подтвердили выводы небольшого пилотного исследования, выполненного в Бостоне, что прием витамина D значительно уменьшает проявления зимних обострений заболевания.

В исследование было включено 107 детей. Средний возраст составил 9 лет (подходили для участия дети от 2 до 17 лет). Медиана возраста начала заболевания составила 3 месяца (межквартильный интервал от 2 месяцев до 1 года). Средний индекс распространенности и тяжести экземы (Eczema Area and Severity Index) при исходной оценке составил 21 балл (стандартное отклонение 9). Дети получали либо витамин D в дозе 1000 МЕ, либо плацебо. При оценке эффективности лечения через месяц баллы были значимо ниже в группе витамина D. Снижение индекса распространенности и тяжести экземы в группе, получавших активный препарат, было в два раза больше, чем в группе плацебо (-6,5 по сравнению с -3,3). Общая оценка эффективности лечения врачом-исследователем была тоже в пользу витамина D.

Атопический дерматит - это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое доставляет пациентам множество неудобств и нередко дополнительно осложняется бактериальными инфекциями. Из клинических наблюдений известно о положительном влиянии ультрафиолетового облучения на течение заболевания и о нередком учащении обострений в зимнее время. Эти наблюдения и данные небольших исследований позволили предположить, что витамин D будет эффективен при лечении данного состояния.

С учетом простоты вмешательства и безопасности изученной дозы витамина D авторы не исключают, что можно рекомендовать родителям детей с сезонным атопическим дерматитом принимать его в течение нескольких недель, наблюдая за симптомами.