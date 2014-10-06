Нобелевскую премию по медицине получили О'Киф и супруги Мосер
Сегодня в Швеции открылась 113-я Нобелевская неделя. Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии были объявлены Джон О'Киф (половина премии) и Май-Бритт Мосер и Эдвард И. Мосер (вторая половина премии) "за открытие клеток системы позиционирования мозга".
75-летний Джон О'Киф вырос в Нью-Йорке, но в последние годы работает в Великобритании. Он является профессором Института когнитивной неврологии и факультета анатомии Университетского колледжа Лондона.
Норвежцы супруги Май-Бритт (51) и Эдвард Мосер (52) работают в Трондхейме. Они возглавляют Институт Кавли по изучению неврологических систем и Центр биологии памяти в Норвежском научно-техническом университете.
Отметим, что на официальном сайте Нобелевской премии была допущена опечатка, и третьим получателем премии был назван "Edvard I. Mosel".
Напомним, что в 2013 году лауреатами Нобелевской премии по медицине были объявлены Джеймс Ротман (США), Рэнди Шекман (США) и Томас Зюдоф (Германия). Премия им была присуждена "за открытие механизма регуляции движения везикул, главной транспортной системы наших клеток".
В 2012-м лауреатами стали Джон Б. Гердон (Великобритания) и Синия Яманака (Япония). Премия им была присуждена за открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы и стать плюрипотентными. Это открытие связано с изучением стволовых клеток и возможностями клонирования живых организмов. Особое значение оно имеет для трансплантологии.
Во вторник, 7 октября, будет объявлено имя лауреата премии по физике, 8 октября – по химии, 10 октября в Осло будет объявлен лауреат премии мира. Обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится 13 октября. Дата объявления имени лауреата по литературе пока не названа.