Нобелевскую премию по медицине получили О'Киф и супруги Мосер

75-летний Джон О'Киф вырос в Нью-Йорке, но в последние годы работает в Великобритании. Он является профессором Института когнитивной неврологии и факультета анатомии Университетского колледжа Лондона.

Норвежцы супруги Май-Бритт (51) и Эдвард Мосер (52) работают в Трондхейме. Они возглавляют Институт Кавли по изучению неврологических систем и Центр биологии памяти в Норвежском научно-техническом университете.

Отметим, что на официальном сайте Нобелевской премии была допущена опечатка, и третьим получателем премии был назван "Edvard I. Mosel".

Напомним, что в 2013 году лауреатами Нобелевской премии по медицине были объявлены Джеймс Ротман (США), Рэнди Шекман (США) и Томас Зюдоф (Германия). Премия им была присуждена "за открытие механизма регуляции движения везикул, главной транспортной системы наших клеток".

В 2012-м лауреатами стали Джон Б. Гердон (Великобритания) и Синия Яманака (Япония). Премия им была присуждена за открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы и стать плюрипотентными. Это открытие связано с изучением стволовых клеток и возможностями клонирования живых организмов. Особое значение оно имеет для трансплантологии.

Во вторник, 7 октября, будет объявлено имя лауреата премии по физике, 8 октября – по химии, 10 октября в Осло будет объявлен лауреат премии мира. Обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится 13 октября. Дата объявления имени лауреата по литературе пока не названа.

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