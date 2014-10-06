Как узнать о чувствах по голосу

Ученые из Великобритании советуют женщинам чаще прислушиваться к мужским голосам. По мнению специалистов, тембр может о многом рассказать. В частности, говорится об изменении окраски голоса гетеросексуальных мужчин при общении с привлекательной женщиной, пишет Fox News.

Данные были установлены специалистами из Ливерпульского университета и Университета Стирлинга. Ученые проанализировали аудиозаписи 200 голосов и официально доказали, при общении с противоположным полом голос мужчины становится значительно ниже и привлекательнее.

Психологи советуют во время общения с приятным человеком не нервничать, стараться быть собой. Спокойствие и уверенность сильно повышают шансы на успех при первом знакомстве, считает Скотт Беа, клинический психолог (клиника Кливленда). Если человек сосредоточен на том, что и как он говорит, то нормального общения просто не выйдет.

news.open.by