Как узнать о чувствах по голосу

13:02, 06 октября 2014
Зарубежные новости
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Ученые из Великобритании советуют женщинам чаще прислушиваться к мужским голосам. По мнению специалистов, тембр может о многом рассказать. В частности, говорится об изменении окраски голоса гетеросексуальных мужчин при общении с привлекательной женщиной, пишет Fox News. 

Данные были установлены специалистами из Ливерпульского университета и Университета Стирлинга. Ученые проанализировали аудиозаписи 200 голосов и официально доказали, при общении с противоположным полом голос мужчины становится значительно ниже и привлекательнее. 

Психологи советуют во время общения с приятным человеком не нервничать, стараться быть собой. Спокойствие и уверенность сильно повышают шансы на успех при первом знакомстве, считает Скотт Беа, клинический психолог (клиника Кливленда). Если человек сосредоточен на том, что и как он говорит, то нормального общения просто не выйдет. 

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