Вирус Эбола в ближайшее время может поразить Великобританию и Францию

Вирус лихорадки Эбола в ближайшее время может поразить Великобританию и Францию, пишет в субботу газета Independent со ссылкой на исследование ученых.

Как передает РИА Новости, к такому выводу пришли ученые, проанализировав маршрут распространения болезни и данные авиакомпаний об осуществляемых перелетах. Риск распространения вируса во Франции к 24 октября составляет 75%, в то время как в случае с Великобританией - 50%. Вероятно, что Эбола поразит также Бельгию, Испанию и Швейцарию.

"Нет конкретного списка (стран, подверженных риску распространения вируса), речь идет только о вероятности, но вероятность (заражения) возрастает для всех", - заявил профессор Северо-восточного университета Бостона Алекс Веспиньяни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не налагала запреты на авиаперелеты, обосновав это тем, что в отличие от других инфекций, таких как грипп и туберкулез, Эбола не переносится воздушным путем, а передается от человека к человеку только при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами больного. В то же время, ВОЗ оставляет в силе рекомендацию к странам, где официально зарегистрировано наличие данного заболевания, сохранять запрет на перелет для всех больных или людей с подозрениями на заражение, для предотвращения дальнейшего распространения смертоносного вируса.

Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться в Западной Африке, случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической республике Конго и Сенегале. Согласно обнародованным в минувшую пятницу данным, количество погибших от лихорадки Эбола составило 3 431 человек, заражено 7 470 человек. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.