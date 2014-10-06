Мышцы мужчин и женщин работают по-разному

Ведь 400 генов в клетках ваших мышц гораздо менее активны, чем у мужчин.

Во всех клетках нашего тела – одинаковый набор генов. Нейрон отличается от клетки кожи только тем, какие гены в нем активно работают. Когда ген работает, с него считывается РНК, а по этой матрице, в свою очередь, строится белок. Поэтому, проанализировав состав РНК в клетке, всегда можно сказать, какие гены в ней активны в данный момент.

Ученые из Каролинского института в Швецииопределили, какие гены интенсивнее всего работают в мышцах человека. Для этого они под наркозом извлекли крошечные кусочки мышц из обеих ног у 9 мужчин и 9 женщин. Образцы ткани подвергли анализу РНК, чтобы выяснить, какие конкретно гены работали у добровольцев, и насколько активно.

Это исследование позволило получить много информации, которая в дальнейшем пригодится для лечения заболеваний мышц. Помимо прочего, ученые выяснили, что в мышцах мужчин как минимум 400 генов более активны, чем у женщин. Вероятно, как раз в связи с этим слабый пол набирает мышечную массу не так интенсивно, как сильный.

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