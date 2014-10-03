Куркума восстанавливает нервные клетки

10:53, 03 октября 2014
Зарубежные новости
4

У тех животных, которым вводили турмерон, обновление нервных клеток проходило на 80% быстрее

Фото: Getty Images/Fotobank

Немецкие ученые выявили, что вещество турмерон, содержащееся в куркуме, стимулирует пролиферацию стволовых клеток и их последующую дифференциацию в нейроны. Результаты экспериментов на крысах изложены в журнале Stem Cell Research and Therapy, пишет nv-news.com.

Они показали, что у тех животных, которым вводили турмерон, обновление нервных клеток проходило на 80% быстрее. Поэтому данные исследования показывают, как можно стимулировать интеллект, а также важно для людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter