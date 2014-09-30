Виктория Бекхэм будет бороться со СПИДом

Супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма, певица актриса и дизайнер Виктория Бекхэм попробует себя в новой роли.

Бывшая участница британской поп-группы Spice Girls стала международным послом доброй воли Организации объединенных наций по борьбе с ВИЧ/СПИДом (ЮНЭЙДС).

Виктория рассказала, что на борьбу с ВИЧ и СПИДом ее сподвигло путешествие в Южную Африку и заверила, что сделает все возможное, чтобы повысить осведомленность людей относительно проблемы ВИЧ/СПИДа.

bbc.co.uk