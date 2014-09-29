Женщины, которые рожают больше, имеют большую продолжительность жизни

Чаще всего в прессе обсуждается вопрос негативных последствий позднего материнства. На днях ученые опубликовали результаты своего исследования, которое доказывают, что у него есть и положительные стороны, пишет pinu.com.ua.

В частности, эксперты утверждают, что женщины, которые родили естественным путем в возрасте 33-37 лет, вдвое увеличивают свои шансы стать долгожителем.

В исследовании приняло участие около 5 тыс. женщин из США и Дании.

Ученые не могут определить точные причины долгожительства.

Они предполагают, что женщина, способная зачать ребенка в зрелом возрасте, имеет более высокую категорию здоровья.

Кроме того, существует гипотеза о том, что мамы, которые рожают поздно, наследуют ген долголетия от своих матерей.