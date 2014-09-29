Количество смертей от лихорадки Эбола превысило 3 тысяч

Всего было зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев заболевания. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеВ ближайшие месяцы число инфицированных лихорадкой Эбола может превысить 500 тыс.

Больше всего смертей зафиксировано в Либерии – более 1,8 тыс. случаев. Помимо Либерии от эпидемии лихорадки Эбола больше всего пострадали Гвинея и Сьерра-Леоне, сообщается в докладе ВОЗ.

Читайте такжеУгроза лихорадки Эбола приблизилась к Украине

Усилия всего мирового сообщества сосредоточены на борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев в центры по сдерживанию распространения заболевания поступит 10 тыс. доз экспериментальной вакцины против вируса лихорадки Эбола. Речь идет о вакцине совместной разработке Национальных институтов здравоохранения США и GlaxoSmithKline.