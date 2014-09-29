У мужчин ученые нашли гормон верности

Окситоцин - гормон, который дает нам многое: нежность, любовь, привязанность. Он вырабатывается у родителей новорожденного, у влюбленных.

Помогает быть нежными, ухаживать и поддерживать. Маме дает возможность производить достаточное количество молока. Но теперь определено еще одно его свойство: мужчины, у которых его много, имеют больше шансов оставаться верными женщине, к которой у них есть нежные чувства, пишет pinu.com.ua.

Вообще, моногамия для мужчин все-таки какое-то испытание. Это признают многие ученые. Разумеется, уровень интеллекта, образованности, культуры, воспитания влияют на способность мужчин быть верными одной женщине. Но теперь ученые определили еще одного помощника - окситоцин.

Он вырабатывается, если человек влюблен, кормит грудью, родил (в широком понимании этого слова, то есть, стал отцом) недавно ребенка. Это подтверждается и практикой - влюбленные редко когда смотрят по сторонам. Да и молодые родители, если они, разумеется, счастливы от чуда, которое с ними произошло, а не раздражены и обижены за бессонные ночи и трудности, тоже не склонны к изменам.

Есть и более простые способы получить «впрыски» окситоцина во время оргазма, расслабляющего массажа, телесных практик, объятий, пристального взгляда глаза в глаза любимому человеку, а также медитаций и молитв, которые дарят сладкие ощущения ...