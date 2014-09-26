Почему не стоит рожать одного ребенка за другим

Малая разница по времени между двумя родами опасна. Она повышает риск развития аутизма на 150%, если второй ребенок был зачат в течение 12 месяцев после родов первого, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Самый безопасный перерыв - 2-5 лет.

Но после 5 лет риск аутизма вновь возрастал на 30%, а после 10 лет - на 40%, говорится в исследовании Колумбийского Университета. Ученые пока не знают, то ли разница между родами влияет на риск аутизма, то ли существуют какие-то сторонние факторы, которые заставляют женщин зачинать вскоре после рождения первого ребенка.

Специалисты сделали этот вывод, проанализировав более 7000 детей, рожденных в 1987-2005 годах в Финляндии. Примерно у трети детей был диагностирован аутизм. И чем быстрее после первых родов женщина зачинала второго ребенка, тем выше был риск аутизма у рожденного вторым.