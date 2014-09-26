Сладости и фаст-фуд могут стать причиной депрессии

Ученые из Америки подвергли под сомнение факт, что сладкие продукты поднимают настроение. В ходе эксперимента они доказали: постоянное потребление сладкой и жирной пищи влияет на поведение и провоцирует развитие симптомов депрессии, пишет aspekty.net.

Ученые набрали добровольцев и разделили их на две группы. Первая группа питалась в течении исследования исключительно здоровой пищей, вторая целых два месяца не отказывала себе в конфетах, выпечке и фаст-фуде.

По окончании исследования ученые сравнили показатели психического здоровья добровольцев из двух групп. Оказалось, что в первой группе ни один человек не страдал депрессией, тогда как во второй группе вредная пища усугубила состояние добровольцев.

Жирная и сладкая еда запускает в мозге человека целую цепь химических реакций. В итоге продукты способствуют не только выработке гормона счастья, но и провоцируют развитие стресса, беспокойства и симптомов депрессии.