Бокал красного вина равен тренировке в спортивном зале

Ученые из Университета Альберты в Канаде выяснили, что красное вино, орехи и виноград имеют вещество ресвератрол, которое улучшает работу сердца, мышц и костей в тот же способ, как это происходит во время занятий в спортивном зале, пишет life.pravda.com.ua.

Ресвератрол оказался отличным антиоксидантом при испытаниях на грызунах и именно поэтому ученые планируют проверить его с помощью диабетиков, сообщает издание Latin Times.

Если будут доказаны преимущества вещества, то можно будет утверждать, что работа сердца пациента может быть улучшена настолько, как и при работе в зале.

В то время как ученые и любители вина сейчас радуются этой новости, врачи вряд ли будут рекомендовать своим пациентам начать пить любой тип алкоголя, потому что это может иметь вредное влияние на здоровье.

Люди должны иметь в виду, что этими преимуществами можно пользоваться только при наличии одного стакана вина за ужином, не более.