Названа идеальная высота каблука. Ученые рассчитали идеальную высоту каблука. Ни для кого не секрет, что туфли на каблуке делают женщину более привлекательной и сексуальной. Но часто ради такой красоты приходится жертвовать здоровьем. Как же быть?

Ортопед Майкл О'Нил выяснил, что негативное влияние на здоровье можно минимизировать, если выбрать невысокий каблук, пишет infosmi.net. Проведя исследование, Майкл О'Нил выяснил, что каблук высотой 2,5 сантиметра является идеальным для женщины. Более того, ходить в обуви на каблуке такой высоты даже более полезно, чем в обуви на плоской подошве. Лучше всего, если вы будете носить обувь на каблуке не дольше 20 минут, далее нужно делать небольшой перерыв.

А что будет, если носить каблук более высокий? «При ходьбе из-за высоких каблуков приходится поднимать пятку выше. И по мере того, как человек это делает, центр тяжести смещается вперед. Чтобы это компенсировать, человек выгибает низ спины - это меняет положение позвоночника», - поясняет О'Нил.

Далее любительнице высоких каблуков грозит ишиас - защемление и воспаление седалищного нерва в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

А британский медик и тренер по фитнесу Даск Мой (Dax Moy) уверяет, что ношение высоких каблуков может привести к ухудшению фертильности. «Если при ходьбе вы чувствуете себя неудобно, то это может привести к нарушению менструации, усилить боль перед и во время месячных и как результат повлиять на способность к зачатию», - говорит специалист.

Детям же носить обувь на каблуке вообще противопоказано. В этом возрасте организм только формируется, и ношение неправильной обуви может привести к непоправимым последствиям.