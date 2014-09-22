В США появился новый противодиабетический препарат

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США выдала маркетинговое разрешение на препарат для лечения диабета 2 типа разработки компании Eli Lilly. Новое лекарственное средство дулаглутид (dulaglutide) появится на рынке под торговым наименованием Трулисити (Trulicity).

Как отмечается в пресс-релизе контрольного ведомства, разработка предназначена для контроля уровня глюкозы в крови у взрослых пациентов, соблюдающих специальную диету и ведущих активный образ жизни. Препарат рассчитан на подкожное введение один раз в неделю.

Эффективность и безопасность лекарственного средства были подтверждены результатами клинических исследований, в которых приняли участие более 3,3 тыс. пациентов, страдающих диабетом 2 типа. Действие дулаглутида изучалось при монотерапии и в составе комплексного лечения вместе с препаратами метформином, сульфанилмочевиной, тиазолидиндионами и прандиальным инсулином.

В перечне возможных негативных побочных эффектов дулаглутида указывается риск развития опухолей щитовидной железы, что было показано на испытаниях на грызунах. В ходе проведения клинических исследований, подобные случаи зафиксированы не были.

Несмотря на положительное решение FDA, эксперты регуляторного органа указали компании-разработчику на необходимость проведения ряда дополнительных исследований.

Дулаглутид является аналогом глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) длительного действия.

remedium.ru