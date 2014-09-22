Обнаружен еще один онкоген, активирующийся солнечным светом

Исследовательская группа из Медицинской школы при Стенфордском университете (Stanford University School of Medicine)обнаружила и описала неизвестный ранее онкоген, активирующийся под действием ультрафиолета. Авторы предполагают, что именно этот онкоген способствует развитию плоскоклеточного рака в значительной доле случаев заболевания и служит причиной некоторых меланом.

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Ученые под руководством Пола Хавари (Paul Khavari) выяснили, что действие ультрафиолета вызывает образование точечных мутаций в гене KNSTRN, участвующем в процессе клеточного деления. Продукт этого гена отвечает за разделение ДНК при размножении клеток. Мутации, затрагивающие этот ген, были обнаружены после полноэкзомного секвенирования (анализ последовательностей, которые транскрибируются на матричную РНК) в 17% биоматериала от случаев плоскоклеточного рака кожи, и в 5% при меланоме. При таргетном секвенировании мутации были обнаружены в 19% опухолей. Для других форм рака подобные мутации были нехарактерны, они отмечались только при онкологических забоолеваниях кожи.

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Авторы объясняют, что ультрафиолет становится причиной возникновения повреждений в ДНК. Ошибки в процессе репарации этих повреждений и ведут к появлению точечных мутаций, которые могут наследоваться, становясь в дальнейшем причиной развития онкологических заболеваний.

В этом же исследовании были обнаружены еще несколько мутаций (TP53 и CDKN2A), о роли которых в развитии опухолей, связанных с воздействием солнца, было известно и ранее.

Ученые подчеркивают важность защиты от солнца - следует своевременно пользоваться специальными средствами и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Авторы предупреждают, что даже единичная мутация, возникшая под действием ультрафиолета, может привести к катастрофическим последствиям.

remedium.ru