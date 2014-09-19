Чем опасны заменители сахара

Искусственные заменители сахара нужны не только желающим похудеть, но и больным сахарным диабетом. Эти вещества не содержат калорий: мы не можем их переварить и получить из них энергию. На первый взгляд, польза заменителей сахара налицо: и сладко будет, и не потолстеем, и здоровье сохраним. Однако несколько лет назад стали появляться данные, что люди, принимающие сахарозаменители,склонны к ожирению.

Учёные из Института Вейцмана в Израиле решили проверить, как влияютподсластители на обмен глюкозы у мышей. Они поделили животных на несколько групп. Одни получали воду только с глюкозой, другие — с глюкозой и одним из трёх её заменителей (аспартам, сахарин, сукралоза). Через 11 недель такой диеты исследователи измерили у всех грызунов толерантность к глюкозе: дали напиток с высоким содержанием сахара, а затем несколько часов подряд брали анализы на уровень глюкозы в крови, оценивая, насколько быстро инсулин "выгонит" новую глюкозу из крови. Результаты теста говорили о том, что у мышей, пивших воду с подсластителями, была сильная интолерантность к глюкозе, а это признак метаболического синдрома и диабета.

Почему подсластители ухудшали обмен веществ? Скорее всего, дело в бактериях кишечника. Заменители сахара, не перевариваясь, проходят желудок и попадают в кишечник, где влияют на микрофлору. В частности, анализы показали, что у мышей, пивших воду с заменителями сахара, было увеличено число тех бактерий кишечника, наличие которых связывают с ожирением (об этих удивительных существах читайте в октябрьском номере «Здоровья»).

Можно ли переносить все эти результаты на человека? Вряд ли. Для этого требуются дополнительные исследования, в которых, помимо всего прочего, надо учесть, какой состав кишечной микрофлоры был у каждого участника изначально.

Здоровье