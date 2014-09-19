ООН объявила вирус Эбола угрозой миру и безопасности
Все 15 членов Совета Безопасности ООН единогласно проголосовали за резолюцию, объявляющую вирус Эбола мировой угрозой миру и безопасности.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, Совбез призывает все страны мира помочь в борьбе с эпидемией в Западной Африке.
В резолюции также содержится рекомендация к африканским государствам снять ограничения на границах со странами, пострадавшими от Эболы, так как они лишь способствуют изоляции этих стран и подрывают усилия по борьбе с вирусом.
Совет Безопасности ООН впервые в истории провел заседание, посвященное угрозе здоровью людей.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, от лихорадки Эбола уже умерли более 2,6 тыс человек.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября ООН заявила о намерении учредить специальную миссию по борьбе с распространением смертельного вируса Эбола.
Кроме того, ООН также планирует учредить специальный фонд, средства из которого будут направлены на борьбу с распространением лихорадки.
Эпидемия началась в Западной Африке в декабре 2013 года. В настоящее время случаи заражения вирусом Эбола уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%.
Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.
ООН предполагает, что к концу года число заболевших может достигнуть 20 тысяч.