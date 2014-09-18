Лучший завтрак для осеннего утра

С приближением холодного сезона многие могут почувствовать, что организм чаще начинает “требовать” пищи. Чтобы сохранить талию в те месяцы, когда уровень физической активности естественным образом снижается, а аппетит растет, - специалисты советуют тщательнее выбирать продукты для своего рациона, пишет 7days-ua.com.

Ученые из Университета Миссури рекомендуют обратить внимание на куриные яйца. Блюда из них специалисты считают идеальным вариантом для завтрака, особенно для тех, кто склонен к полноте и вынужден все время следить за весом.

“Потребление протеинов утром приводит к тому, что позднее в течение дня у людей не возникает чувство острого голода, из-за которого они едят жирную или богатую сахаром пищу”, - пояснили представители кафедры питания и физиологии Университета Миссури.

Интересно то, что, по словам специалистов, яичница еще не так давно воспринималась как одно из традиционных блюд завтрака, но в последнее время стала сдавать позиции, спрос на нее падает. Связано это с тем, что люди “объелись” и их гастрономические запросы становятся все более изощренными, или это следствие повального увлечения фаст-фудом, неизвестно.

Между тем, “банальные” куриные яйца являются одним из лучших продуктов на столе человека. Исследования, проводившееся медиками из Миссури, показало, например, что у людей, которые завтракают утром, активизируются участки мозга, отвечающие за мышление. Кроме того, специалисты установили, что у любителей яичниц и омлетов более активные участки головного мозга, которые контролируют аппетит. Благодаря этим зонам мозга, в частности, перед сном не возникает чувство голода, которое заставляет многих людей наедаться на ночь.