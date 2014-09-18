На борьбу с лихорадкой Эбола необходим $1 млрд - ВОЗ

В заявлении ВОЗ говорится, что на оплату труда медицинских работников, покупку медикаментов и оборудования для лечения инфицированных потребуется 987,8 млн долларов, пишет ВВС. Только 23,8 млн долларов необходимы для оплаты услуг по погребению и приобретение специальных похоронных мешков.

Напомним, что месяц назад ВОЗ запрашивала только 100 млн долларов, таким образом, необходимая сумма выросла в 10 раз. Как рассказал координатор ООН по борьбе с эпидемией Дэвид Набарро (David Nabarro), многократное увеличение требуемой суммы связано с быстрым распространением заболевания и масштабностью принимаемых мер.

По последним данным, из почти 5 тыс. инфицированных вирусом лихорадки Эбола, скончалось чуть менее 2,5 тыс. человек. Максимальное число жертв зафиксировано в Либерии – 1,3 тыс.