Канада выделит 3 млн долларов дополнительной помощи для жителей Донбасса
12:59, 18 сентября 2014Зарубежные новости
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Канада решила предоставить Украине 3 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства Канады.
"Три миллиона долларов дополнительной гуманитарной помощи предоставляется Украине для 3,9 миллионов людей, живущих на территориях, пострадавших от насилия, а также для около 200 тысяч граждан, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица", - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что ранее между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долларов США для проведения реформ в экономическом и финансовом секторе в Украине.
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