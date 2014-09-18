Канада выделит 3 млн долларов дополнительной помощи для жителей Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства Канады.

"Три миллиона долларов дополнительной гуманитарной помощи предоставляется Украине для 3,9 миллионов людей, живущих на территориях, пострадавших от насилия, а также для около 200 тысяч граждан, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что ранее между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долларов США для проведения реформ в экономическом и финансовом секторе в Украине.