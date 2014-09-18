В Великобритании впервые испытали вакцину против вируса Эбола на человеке

В Великобритании впервые провели испытания пробной вакцины от смертельного вируса Эбола на человеке. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В случае удачных результатов препарат будет направлен в западную Африку для борьбы с эпидемией.

Жительница города Оксфорд (48-летняя Рут Аткинс) стала первым добровольцем в Великобритании, которая приняла решение испытать на себе экспериментальную вакцину. "Я согласилась, потому что ситуация в западной Африке ужасна, и, будучи частью этого процесса я смогу внести небольшой вклад и оказать влияние на разрешение ситуации", - рассказала она, добавив что объявление о требующихся волонтерах она услышала по радио.

Читайте такжеКоличество зараженных лихорадкой Эбола приближается к 5 тысячам

Спустя один час после вакцинации, Аткинс сказала, что "чувствует себя абсолютно нормально".

Аткинс является первым из 60 здоровых человек, которые будут вакцинированы, для того чтобы выяснить, имеет ли экспериментальная прививка какие-либо побочные эффекты. Сообщается, что исследования с участием животных до сих пор не показали негативных последствий.

"Это первые испытания вакцины и должно пройти некоторое время, прежде чем мы узнаем, может ли она защитить людей от Эболы. Но мы настроены оптимистично и надеемся, что она может оказаться полезной в борьбе с этой болезнью в будущем", - отметил профессор Адриан Хилл, который занимается тестированием препарата.

Читайте такжеБорьба с лихорадкой Эбола в Либерии была неэффективной - ВОЗ

Несмотря на то, что пока еще не завершены тесты, препарат уже запущен в массовое производство, выпущена первая партия в 10 тыс доз.

Эпидемия БВВЭ началась в Западной Африке в декабре 2013 года и к настоящему моменту распространилась на пять стран: Гвинею, Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию и Сенегал. ООН предполагает, что число заболевших может достигнуть 20 тыс к концу года. По данным ВОЗ, число жертв заболевания приблизилось к 2,5 тыс человек, почти 5 тыс - заразились.

Смертность от вируса Эбола может достигать 90%, однако во время нынешней вспышки она составляет от 60% до 70%.