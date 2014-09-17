Доказана эффективность ранней терапии аутизма

По результатам пилотного исследования было определено, что если при первых признаках расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 6 до 15 месяцев начать лечение, то к 2-3 годам значительно уменьшаются проявления заболевания и отсутствует задержка в развитии. Хорошие результаты были получены у 6 из 7 детей.

В исследование были включены семеро детей с выраженными проявлениями расстройств аутистического спектра. Тщательное обследование исключало ситуацию, когда ребенок только развивается несколько медленнее сверстников. Все дети, включенные в исследование, не говорили и не использовали мимику и жесты для взаимодействия с окружающими.

Лечение было основано на принципах положительного подкрепления правильного поведения, что уже показало хорошие результаты у детей старшего возраста. Родителей обучали взаимодействую с детьми, такому, чтобы привлекалось внимание ребенка к лицам взрослых и их голосам, увеличивать частоту взаимодействий, на которые ребенок реагировал положительно. Родители должны были имитировать звуки, издаваемые ребенком, и использовать игрушки не только для игр, как таковых, но и для поддержки коммуникации. Лечение начиналось сразу после включения в исследование. Всего было проведено 12 сеансов обучения. Родители должны были использовать полученные навыки как можно чаще, при любом взаимодействии с ребенком. Оценка результатов проводилась в возрасте 24 и 36 месяцев. В работе было 4 группы сравнения: дети без проявлений заболевания, у которых был старший сиблинг с диагностированным расстройством аутистического спектра, дети, у которых был старший сиблинг, ранее включенный в исследование расстройств аутистического спектра, дети, которые подходили для включения в данное исследование, но у которых родители отказались от лечения, и дети с низким риском заболевания, старшие братья или сестры которых не имели расстройств аутистического спектра.

В возрасте трех лет дети, прошедшие лечение, значительно отличались от детей, подходивших для участия в исследовании, родители, которых отказались от вмешательства. У шести из семи участников языковые навыки и способности к обучению соответствовали возрастной норме. У детей из группы сравнения была выраженная задержка развития навыков. При этом у детей-участников все же наблюдались некоторые проявления расстройств аутистического спектра по сравнению с детьми из групп сравнения, у которых характер развития был обычным.

Авторы считают результаты своего небольшого пилотного исследования очень существенными, потому что благодаря несложному и безопасному вмешательству удалось предотвратить развитие инвалидизирующего состояния у значительного числа детей-участников. Они планируют более масштабные контролируемые испытания.

remedium.ru