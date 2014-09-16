Поза силы поможет справиться с волнением и негативом

Звучит нелепо, но исследования показали: "поза силы" существенно повышает ваши шансы на успешное разрешение рабочей ситуации.

Если вы волнуетесь по поводу предстоящего собеседования или напряженной встречи на работе, возможно, стоит освоить умение контролировать язык ваших телодвижений, или "невербальные сигналы" вашего тела.

"От нас самих во многом зависит, окажемся ли мы на высоте в требующей того ситуации и сможем ли показать себя с лучшей стороны", - считает Эми Кадди, доцент в Гарвардской школе бизнеса и автор книги "Добейтесь успеха. Как тело определяет сознание".

Природа человека такова, что его настроение напрямую сказывается на мимике и жестах, утверждает Кадди. По ее словам, мы можем повлиять на впечатление, которое производим на других, если будем "мыслить масштабно" перед важной встречей или собеседованием.

Согласно данным лабораторных экспериментов, меняя положение тела, мы можем воздействовать на биохимию организма с тем, чтобы ощущать большую уверенность в себе и контролировать ситуацию.

В рамках одного исследования произвольно выбранных испытуемых просили принять либо "позу силы" (например, с застывшими в энергичном движении руками), либо "слабую позу" (сгорбиться или скрестить руки). Сдав образец слюны для установления первоначального гормонального фона, участники эксперимента оставались на две минуты в комнате, не меняя позы.

Среди предложенных им поведенческих тестов был, в частности, такой: испытуемым выдали немного денег и предложили поучаствовать в азартной игре. Согласились в основном те, кто изначально принял "сильную позу".

Анализ сданных повторно образцов слюны показал, что "позы силы" увеличивали уровень тестостерона на 20%, а уровень кортизола снижали на 25%. Тестостерон напрямую связан с уверенностью в себе, а кортизол – со стрессом. "Позы слабости" оказывали противоположный эффект: тестостерон снижался на 10%, кортизол повышался на 15%.

"Важно научиться полностью участвовать в происходящем, - говорит Эми Кадди. - Это довольно несложно и осуществимо, если воспользоваться возможностями собственного тела и на некоторое время уединиться".

По мнению Кадди, главное – принять необходимую позу до того, как вы окажетесь в ситуации, требующей, чтобы вы произвели впечатление на собеседника. Не стоит надувать щеки или активно жестикулировать руками перед носом у вашего начальника.

Согласно научным данным, даже недолгое пребывание в "позе силы" может заметно раскрыть ваши лидерские черты и придать вашим словам большую значимость.

Многочисленные факты также свидетельствуют о том, что подобное поведение нередко помогает справиться с депрессией. По словам некоторых людей, "сильные позы" охраняют их от негативных чувств.

Эми Кадди приходит к неожиданному выводу: аналогичные принципы применимы и в мире цифровых технологий, например, в удаленной работе. Скажем, если выбрать себе в качестве аватара высокого и сильного персонажа, можно получить преимущество в онлайн-переговорах или споре, считает она.

Чтобы полностью понять механизм, связывающий язык тела с биохимией организма и взаимодействием с другими людьми, необходимы дальнейшие исследования. Но если практиковать "сильные позы" на работе, это может стать первым шагом к контролю над происходящим в офисной жизни - на уровне телодвижений.

bbc.co.uk