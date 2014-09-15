Количество зараженных лихорадкой Эбола приближается к 5 тысячам

От лихорадки Эбола в странах Западной Африки, по официальным данным, скончалось более 2,4 тыс. пациентов, заражено было почти 5 тыс. Такие данные приведены в докладе ВОЗ от 12 сентября, пишет MedicalXpress.

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Больше всего заболевших регистрируется в Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. По словам главы ВОЗ Маргарет Чен, в Либерии не осталось больничных коек для лечения инфицированных, а эпидемия распространяется с такой скоростью, что местные власти не успевают справляться с наплывом больных.

Глава международной организации призвала мировое сообщество усилить поддержку борьбы с лихорадкой. Она подчеркнула, что особо ощущается нехватка квалифицированных врачей, медсестер и медикаментов.

Ранее власти Сьерра-Леоне объявили о намерении запретить всем гражданам страны покидать дома в течение трех дней, чтобы за это время 20 тыс. добровольцев смогли обойти все дворы и выявить инфицированных. Представители правительства предполагают, что в результате подобных мер число выявленных случаев инфекции возрастет как минимум на 20%.