"Микроген" ушел с украинского рынка вакцин

16:46, 15 сентября 2014
Зарубежные новости
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НПО «Микроген» объявил об уходе с украинского рынка вакцин из-за невозможности своевременного валидации производства, рассказал РИА Новости генеральный директор производителя Петр Каныгин. 

«Украина перешла на GMP, мы GMP не соответствовали, поэтому рынок терялся постепенно, и полностью в этом году его потеряли. События на Украине не позволили провести мероприятия по валидации наших производств», - сказал Каныгин. 

Иммунопрофилактические препараты российского производителя остались на рынке Крыма. Каныгин добавил, что в качестве благотворительной помощи компания поставляет в роддома Крыма противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Также Каныгин уточнил, что из-за ограничений по ввозу высокотехнологичного оборудования из США и Европы, «Микроген» ищет поставщиков в Китае, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. 


 

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