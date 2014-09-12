Мед эффективнее антибиотиков - ученые

Это уникальная группа из 13 молочнокислых бактерий, попадающих в мед из медового зобика пчел. О новом открытии пишет Лента.ру со ссылкой на журнал International Wound Journal. В лабораторных условиях эти бактерии были испытаны на нескольких опасных патогенных организмах: метициллин-резистентном золотистом стафилококке, синегнойной палочке и ванкомицинорезистентном энтерококке, в числе прочих. Все эти микробы были уничтожены благодаря активным соединениям, выделяемым молочнокислыми бактериями.

Потом ученые перешли к опытам вне стен лаборатории и смазали свежим медом незаживающие раны нескольких лошадей (их владельцы безуспешно пытались использовать для лечения животных различные препараты). В результате все язвы вылечились.

По мнению исследователей, секрет эффективности меда — в широком диапазоне действующих веществ. «В антибиотиках обычно присутствует только одно такое вещество, а 13 молочнокислых бактерий способны подбирать нужный "коктейль", в зависимости от угрозы. Много миллионов лет они защищают пчел и их мед от вредоносных микроорганизмов. Однако в меду, который продается в магазинах, живых бактерий нет, что очень сильно ослабляет его антимикробные свойства», — рассказал один из авторов исследования Тобиас Олофссон (Tobias Olofsson).

Тем не менее, растущая резистентность болезнетворных бактерий к антибиотикам делает медицинское использование «живого» меда крайне актуальным, отмечают ученые.