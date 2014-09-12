Какие болезни грозят людям с четвертой группой крови

Результаты исследования были опубликованы накануне в журнале Neurology.

Группы крови определяются наличием определенных антигенов в мембране эритроцитов. Четвертая группа крови (AB) является наименее распространенной и встречается примерно у 4 % населения мира. Как показали предыдущие исследования, у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.

Ученые из медицинского колледжа при университете штата Вермонт в течение 3,5 лет наблюдали состояние здоровья более 30 тысяч человек. Данные 495 человек, у которых после начала исследования появились признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства, сравнили с данными 587 человек, не имевших таких проблем.

Согласно проведенному анализу, люди с группой крови AB были на 82 % больше склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови.

Ученые также изучили уровень VIII-ого фактора свертывания в крови участников исследования. Как выяснилось, наиболее высоким данный показатель был у людей с четвертой группой крови. Высокий уровень этого белка оказался связан с повышенным риском возникновения когнитивных нарушений и расстройства интеллекта. Так, у людей с повышенным уровнем этого фактора склонность к развитию когнитивных нарушений оказалась на 24 % больше по сравнению с теми, у кого уровень VIII-ого фактора свертывания крови был ниже.

«Известно, что такие факторы, как высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет увеличивают риск развития когнитивных нарушений и деменции, - отметилаглавный автор работы Мэри Кушмэн (Mary Cushman). – Группа крови также связана с развитием сосудистых заболеваний, например, с возникновением инсульта. Теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные нами результаты».

medportal.ru