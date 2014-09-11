Землю ждет крупнейшая с 2012 года солнечная буря

Однако по мере приближения к Земле буря потеряет большую часть своей силы, пишет Lenta.Ru.

На поверхности Солнца произошла крупнейшая с 2012 года вспышка, и теперь солнечная буря направляется к Земле.

Вспышка произошла в ночь на четверг, 11 сентября. Выброшенное ею облако плазмы летит в сторону Земли со скоростью 4,02 миллиона километров в час и может достигнуть планеты уже утром 12 сентября.

Согласно спутниковым данным, большинство опасных частиц пролетят над Землей, не задев ее, — сообщил директор Центра Том Бергер (Tom Berger). По его словам, можно ожидать возмущений в магнитном поле планеты и небольших помех в спутниковой и радиосвязи, но не массовых отключений электроэнергии.