Пресс-конференция на тему: “Проблемы женщин, перенесших операцию молочной железы игнорируют чиновники". Речь пойдет о проблемах с протезированием и реабилитацией женщин, перенесших мастэктомию. Приглашены: министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова, министр здравоохранения Украины Василий Князевич, председатель Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич, директор Фонда инвалидов Украины Валерий Малькин и др. (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Телефоны: 244-90-47, 279-22-42