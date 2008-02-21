Проблемные вопросы лечения детей

В г. Киев, 21-22 февраля состоится научно-практическая конференция "Проблемные вопросы лечения детей" Организаторы: Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. 04209, Киев, ул. Богатирская,30. Тел. (044) 412-40-58. Приглашенные к участию: представители Минздрава, АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники, студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, СМИ.

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