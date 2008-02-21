Проблемные вопросы лечения детей

15:09, 21 февраля 2008
Зарубежные новости
0

В г. Киев, 21-22 февраля состоится научно-практическая конференция "Проблемные вопросы лечения детей"

Организаторы: Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. 04209, Киев, ул. Богатирская,30. Тел. (044) 412-40-58.

Приглашенные к участию: представители Минздрава, АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники, студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter