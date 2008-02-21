Актуальные вопросы современной кардиологии
15:08, 21 февраля 2008Зарубежные новости
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В г. Киев, 21-22 февраля состоится научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной кардиологии", посвященная памяти академика М.Д. Стражеско.
Организаторы: Институт кардиологии им. М.Д. Стражеско АМН Украины. 03680, Киев-151, ул. Народного ополчения, 5. Тел. (044) 249-70-03.
Приглашенные к участию: представители Минздрава, АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, СМИ.
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