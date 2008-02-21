Пресс-конференция на тему: “Кто ответит за отравление детей пробой Манту?”, в которой примут участие члены ОО «Лига защиты гражданских прав» и родители, дети которых получили тяжелые заболевания в результате туберкулинодиагностики и которые уже несколько лет пытаются добиться правды от МОЗ: почему такое произошло с их детьми и кто должен нести за это ответственность?. Участники: родители пострадавших детей: Людмила Вервека, Светлана Гончар, Екатерина Коливайло, Людмила Коливайло, Юрий Бабий, Галина Иваха, Галина Гнатюк, Ирина Гончарук. Члены ОО „Лига защиты гражданских прав”: Вячеслав Костылев, президент, Наталия Коломиец, врач-педиатр и Вера Казмирчук, профессор, д.м.н., зав. кафедрой иммунологии НМУ им. Богомольца (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.