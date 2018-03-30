Сумская ест от гриппа чеснок, а Клочкова спасается горчицей

В Украине - всплеск заболеваемости гриппом. Врачи советуют пить специальные противовирусные препараты и пересмотреть меню. Мы решили поинтересоваться у публичных людей, как они предохраняются и лечатся от гриппа сами, а также защищают от этой напасти своих детей. "Звездные" рецепты комментировал врач-реабилитолог, фитотерапевт Борис Скачко.

ПРОФИЛАКТИКА. КТО ЧЕМ СПАСАЕТСЯ?

Влада Литовченко — ванночками для ног и вьетнамским бальзамом Супермодель рекомендует закаливание. "Начинающим советую каждый день делать контрастные ванночки для ног, — говорит Влада. — Держите ноги сначала пару минут в теплой, затем на 10—20 сек. погружайте в ледяную. И так два-три раза. Ребенку (8 лет) перед выходом на улицу смазываю нос вьетнамским бальзамом".

Комментарий: закаливание повышает защитные силы и действительно способно защитить от инфекций, но для развития эффекта нужно не меньше двух недель. Эфирные масла, содержащиеся во вьетнамском бальзаме, задерживают вирусы еще на подлете.

Ольга Сумская — луком и оксолиновой мазью

Актриса и вся ее семья во время эпидемии смазывает слизистую носа оксолиновой мазью и старается есть побольше лука с чесноком. "А когда приходим с улицы, промываем нос подсоленной водой, — делится Ольга.

Комментарий: оксолиновая мазь препятствует проникновению вируса в организм из-за того, что он вязнет в ее жирной основе и гибнет там из-за присутствия самого оксолина. Лук и чеснок богаты летучими бактерицидными веществами, но помогут они, только если употреблять их перед выходом на улицу. Также в этих продуктах много селена, который, как и витамин С, помогает выводить из организма вирусные шлаки. Промывание носа соленой водой хорошо выводит вирусы, но только из некоторых отделов носа, поэтому поможет не всегда.

Михаил Поплавский — фрешами

Уже много лет поющий ректор начинает утро со стакана цитрусового фреша. "В его состав входят свежевыжатые соки апельсина, лимона и грейпфрута в пропорции 1:1:1", — раскрывает секрет Михаил Михайлович.

Комментарий: ценность цитрусовых фрешей для профилактики гриппа — в витамине С, который укрепляет сосуды, делая их менее проницаемыми для инфекций и активно выводит шлаки, в т.ч. вирусные.

Екатерина Серебрянская — спортом и гомеопатией

Гимнастка поддерживает здоровье круглый год, а не только перед эпидемией гриппа. А непосредственно перед ней вместе с сыном (7 лет) проходит курс гомеопатии. "Это повышает иммунитет, — убеждена Екатерина. — В результате грипп захаживает в наш дом очень редко".

Комментарий: что касается спорта, то он повышает общие защитные силы организма, в результате чего он может в два раза быстрее, чем нетренированный дать отпор инфекции. А гомеопатия будет эффективна в том случае, если ее подбирать строго индивидуально. Тогда она почистит организм на информационном уровне и "научит" его быстро выводить шлаки, в том числе вирусные.

КТО ЧЕМ ЛЕЧИТСЯ?

Яна Клочкова — горчицей Когда начинается грипп или другая простуда, спортсменка спасается горчицей. "Несколько раз в день ставлю на нос горчичники, через марлю, чтоб не было раздражения, — делится секретом спортсменка. — А кроме этого, дважды в день парю ноги по 10 мин. в ванной, куда добавляю 2 ст. л. горчицы."

Комментарий: горчица активно согревает, благодаря чему иммунитет активизируется и начинает усиленно бороться с инфекцией. Но у многих людей есть аллергия на нее, а у детей до 6 лет его лучше вообще не применять — эфирные пары горчицы способны вызвать у них остановку дыхания.

Лесь Подервянский — водкой и пилюлями

Если начинается грипп, художник-юморист выпивает стакан водки. "Принимать нужно только в самом начале болезни, когда только чувствуешь, что заболеваешь. — убежден Лесь. — А если его пропустить, помогут только пилюли".

Комментарий: водка действительно может помочь — если человек переохладился, она способна быстро повысить общий тонус организма и энергетику слизистых, которые встречают вирус. Но действует это только полчаса, за это время нужно дойти до теплого помещения и просто отогреться.

Дмитрий ГУЦАЛО,Сегодня