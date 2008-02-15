Министр здравоохранения Князевич примет участие в прямой телефонной линии Кабмина

Сегодня в 14.00 министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров и брифинга для представителей средств массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, свои вопросы граждане могут поставить по телефону в Киеве: 254-05-65.

Брифинг для прессы состоится по адресу: улица Институтская, 7 (второй этаж, к. 206). Время проведения: с 13.40 до 14.00.

Дополнительная информация по телефону: 253-69-75 или по электронной почте: press@moz.gov.ua