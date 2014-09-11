В Европе появился первый биоаналог инсулина

12:20, 11 сентября 2014
Зарубежные новости
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Европейская медицинская комиссия зарегистрировала первый на рынке ЕС биоаналог инсулина гларгина – маркетинговое разрешение получил аналог Лантуса совместной разработки Eli Lilly и Boehringer Ingelheim,информирует Reuters. 

Препарат Лантус на сегодняшний день является самым покупаемым базальным инсулином, предназначенным для поддержания в крови нормального уровня сахара в промежутках между приемами пищи и в ночное время. Инсулин гларгин был разработан в 1990-х годах компанией Sanofi и с тех пор ежегодные продажи ЛС составляют около 8 млрд долларов. 

Производителям биоаналога Лантуса удалось убедить экспертов Европейской медицинской комиссии в том, что разработанный ими препарат аналогичен по набору аминокислот оригинальному лекарственному средству. 

Напомним, что в июне этого года Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) EMA после изучения результатов доклинических и клинических исследований биоаналога рекомендовал препарат к регистрации на рынке Евросоюза. 

remedium.ru

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