В Европе появился первый биоаналог инсулина

Европейская медицинская комиссия зарегистрировала первый на рынке ЕС биоаналог инсулина гларгина – маркетинговое разрешение получил аналог Лантуса совместной разработки Eli Lilly и Boehringer Ingelheim,информирует Reuters.

Препарат Лантус на сегодняшний день является самым покупаемым базальным инсулином, предназначенным для поддержания в крови нормального уровня сахара в промежутках между приемами пищи и в ночное время. Инсулин гларгин был разработан в 1990-х годах компанией Sanofi и с тех пор ежегодные продажи ЛС составляют около 8 млрд долларов.

Производителям биоаналога Лантуса удалось убедить экспертов Европейской медицинской комиссии в том, что разработанный ими препарат аналогичен по набору аминокислот оригинальному лекарственному средству.

Напомним, что в июне этого года Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) EMA после изучения результатов доклинических и клинических исследований биоаналога рекомендовал препарат к регистрации на рынке Евросоюза.

remedium.ru