Сегодня - Всемирный день предотвращения самоубийств

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. На каждого человека, совершившего самоубийство, приходится 20 или более человек, пытавшихся покончить с собой.

По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам Восточной Европы. Причинами самоубийства являются психические нарушения (такие как депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость или шизофрения), а также физические заболевания, такие как неврологические болезни, рак и ВИЧ-инфекция. Никакие цифры не могут отразить моральные и психологические потери, связанные со смертью человека. Есть данные, что в окружении каждого человека, покончившего с собой, в среднем остается шесть человек, для которых его самоубийство является тяжелой душевной травмой.

Мероприятия Всемирного дня предотвращения самоубийств направлены на достижение различных целей:

• создание эмоционального климата, способствующего улучшению психического и психологического здоровья населения;

• изменение отношения людей к своему здоровью, в том числе психическому, психологическому и проблеме самоубийств;

• формирование межведомственных подходов к профилактике суицидов через объединение усилий специалистов в части выявления факторов риска суицидального поведения;

• повышение доступности для населения психологической, медицинской, социальной, правовой и других видов помощи.