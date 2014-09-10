Украина нуждается в лекарствах и вакцинах - ВОЗ

Сегодня испытывается серьезная нехватка лекарственных препаратов, а если не будут приняты срочные меры, то через месяц медучреждения Украины останутся без запасов вакцин.

Читайте такжеВОЗ предоставит Украине гуманитарную помощь на 2,4 млн

Об этом на пресс-конференции в Женеве заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине д-р Дорит Ницан. По ее словам, наиболее плачевная ситуация наблюдается в районах, пострадавших от боевых действий.

Читайте такжеНа подконтрольных боевикам территориях Донбасса не работают 45 медицинских учреждений

«Были разрушены 17 больниц, 32 медучреждения подверглись обстрелам и работают в неполную силу. Таким образом, у детей, беременных женщин и раненых нет доступа к медицинским услугам. Более того, около 70% медперсонала были вынуждены бежать от боевых действий», - отметила Ницан.

Напомним, что в середине августа ВОЗ представила план помощи людям, пострадавшим от конфликта в восточной Украине, стоимостью 14 миллионов долларов.

Радио ООН