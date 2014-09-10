Аспирин эффективен в профилактике преэклампсии - эксперты

Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF)выпустила новые рекомендации по профилактическому приему небольших доз аспирина беременными женщинами из группы риска по развитию преэклампсии.

Рекомендации были обновлены после изучениярезультатов мета-анализа более 20 исследований, в которых было показано, что ежедневный прием аспирина начиная с 12 недели снижает вероятность развития преэклампсии на 24%. Также было показано, что регулярное применение препарата способствует уменьшению риска преждевременных родов, спровоцированных преэклампсией, на 14%, а задержки внутриутробного развития на 20%

Как отмечается на сайте журнала Annals of Internal Medicine, опубликовавшего новые рекомендации, правила могут быть применимы к женщинам из группы повышенного риска по развитию преэклампсии, у которых ранее не были отмечены негативные побочные эффекты приема низких доз аспирина. Эксперты рекомендуют принимать не более 81мг аспирина в день начиная с 12 недели гестации.

Преэклампсия - заболевание, возникающее в поздние сроки беременности у 2-8% женщин. Характерным клиническим проявлением преэклампсии являются высокое артериальное давление и повышенный уровень белка в моче. По официальным данным в США около 15% преждевременных родов случается из-за преэклампсии.

remedium.ru