Новые данные о развитии стафилококковой инфекции

При неблагоприятном стечении обстоятельств микроорганизм способен вызывать серьезные инфекции, представляющие угрозу жизни. Именно золотистый стафилококк является причиной возникновения внутрибольничных инфекций, которые с трудом поддаются лечению.

Специалисты из Университета Канзаса ( Kansas State University) Брайан Гейсбрехт (Brian Geisbrecht) и Касра Рамйар (Kasra Ramyar) обнаружили новое семейство белков, участвующих в развитии опасных инфекций, связанных с золотистым стафилококком.

Авторы выяснили, что бактерии продуцируют внеклеточные белки адгезии, способные подавлять работу нейтрофильных сериновых протеаз. Именно нейтрофилы являются важной частью иммунной системы организма и необходимы для предотвращения развития инфекций. Сериновые протеазы, секретируемые нейтрофилами, привлекают к месту воспаления другие иммунные клетки.

Очевидно, что внеклеточные белки адгезии необходимы клеткам золотистого стафилококка для развития инфекции. Авторы полагают, что полученные ими данные о взаимодействии белков, продуцируемых стафилококком и ферментов, присутствующих в нейтрофилах клеток хозяина, помогут при разработке эффективных подходов к лечению инфекций, вызываемых (Staphylococcus aureus). Еще одним применением открытия может стать создание новых препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, связанных с избыточной активностью нейтрофилов.

Ремедиум