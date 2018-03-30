Болезни горла грозят воспалением сердца и почек

Все мы не раз болеем зимой "горлом". К такой простуде многие привыкли и зачастую не принимают ее всерьез. "Ну, заболит горло, попринимаю леденцы, и все пройдет", — примерно так можно выразить отношение к ней большинства людей. Между тем такая беспечность к простуженному горлу оборачивается большими неприятностями.

"Все забыли о дифтерии, которую часто принимают за ангину, и об осложнениях ангины, — говорит ЛОР-врач, заведующий кафедрой отоларингологии Национальной медакадемии, профессор Рустам Абызов. — Дифтерия — это смертельно опасная болезнь. Люди нередко болеют ею зимой, по данным санитарно-эпидемиологической службы Минздрава, за зиму дифтерией уже успели заболеть 53 человека, пятеро — умерли. А любая ангина может наградить человека воспалением почек, ревматизмом или воспалением сердца — миокардитом. А больных ангиной просто не счесть".

Специалист рассказал, что нужно делать, чтобы больное горло не стало серьезной проблемой.

АЛГОРИТМ САМОДИАГНОСТИКИ

Картина первая. После того как поднялась температура, обычно до 37—39 С, стало больно глотать. При этом подчелюстные лимфоузлы (определяются при прощупывании возле углов нижней челюсти слева и справа) увеличились и побаливают на ощупь. Если посмотреть в зеркало в рот, миндалины красные, без точек и налета, зев не отечен, язык обложен. Кожа умеренно бледная, может быть с румянцем. Кашля, осиплости голоса нет.

Диагноз: катаральная ангина.

Справка. Катаральная ангина — это воспаление слизистой оболочки глоточных миндалин (миндалины — это небольшой орган из ткани, отвечающий за иммунитет). Вызывает стрептококками и вирусами.

Как заражаются? Передается воздушно-капельным путем от других больных ангиной и скарлатиной. Можно заболеть ангиной после употребления еды (чаще всего это молоко, мясной фарш, варенье, овощи, компоты, кисели, картофельное пюре), зараженной больными с гнойничками на коже, вызванных стрептококками.

Что делать? Если ангина без высокой температуры (до 37,2 С), можно обойтись и домашним лечением. Оно состоит из полосканий, ингаляций и сосательных таблеток. Из полосканий хорошо помогает 1% спиртовой раствор хлорфиллипта — он обладает сильным противомикробным действием на стрептококков. Для детей от 5 лет возьмите 1 ч. л., с 12 лет и взрослым — 1 дес. л на стакан кипяченой воды. Полощите горло таким раствором 3—4 раза в день.

Хороший эффект дают аэрозоли (конкретный препарат может порекомендовать ЛОР-врач или аптекарь). Благодаря мелкодисперсному составу они легче, чем другие формы лекарств, всасываются в ткань, значит, быстрее действуют. Их «брызгают» в среднем 5—6 раз в день. Если не можете полоскать горло и не переносите аэрозольные препараты, купите таблетки для рассасывания. Эффективно борются с ангиной те, которые содержат противомикробные вещества флурбипрофен, хлоргексидин, деквалиния хлорид. Если ангина сопровождается лихорадкой, сильной болью, лучше обратиться к врачу.

Внимание! Если ангина повторяется 1 раз в месяц, это значит, что у вас слабый иммунитет. В этом случае не обойтись без консультации иммунолога.

Картина вторая. Начало заболевания и вид в зеркало такие же, как при катаральной ангине, за исключением того, что на миндалинах есть желтый налет и гнойные пробки (выглядят как желтые точки).

Диагноз: гнойная ангина.

Справка. Гнойная ангина — это воспаление глоточных миндалин, вызванное гноеродными бактериями, в 80-90% случаев это стрептококки.

Как заражаются? Так же, как и катаральной ангиной.

Что делать? От гнойной ангины сложно избавиться без антибиотиков. Их имеет право назначать только врач, поэтому в этом случае обязательно обратитесь к ЛОРу. Для подтверждения диагноза он назначит вам «смыв» с миндалин. Сами по себе антибиотики гнойные пробки не «достанут», им нужно помочь, регулярно, несколько раз в день массируя область миндалин снаружи, под челюстью, легкими прикосновениями пальцев. Хорошо стимулирует их работу и жевательная резинка. Но если это не помогает, нужно будет пройти курс промываний миндалин специальным шприцом (раз в день, 10 дней). Это избавит от пробок наверняка.

Внимание! Из-за того, что у всех перенесших гнойную ангину есть риск осложнений — появления через несколько недель после выздоровления воспаления почек и ревматизма, — врач должен установить за переболевшими медицинское наблюдение в течение 1 месяца. На 1-й и 3-й неделе после выздоровления больной должен сдать исследование крови и мочи, при болях в сердце — ЭКГ.

ПРИВИВКА ОТ АНГИНЫ

Фармацевт "Фармацевтической фирмы "Дарница" Виталий Шевченко рассказал, что существуют лекарственные аэрозоли, действующие на миндалины как местная прививка от ангин. "Лекарства состоят из обработанных частей бактерий, вызывающих ангины, неопасных для здоровья, но имеющих антигенный "заряд", — говорит специалист. — Когда они попадают на миндалины, те начинают вырабатывать иммунитет от этих возбудителей и спустя месяц приема препарата горло становится защищенным от них. Единственные противопоказания — период беременности и кормления грудью". Принимать препарат следует для профилактики ангин. Подобрать его поможет терапевт или фармацевт.

Картина третья. После того, как внезапно до 37,5-38,5 С поднялась температура, заложило нос, стало трудно не только глотать, но и дышать . В зеркало виден грязно-серый налет (как пленка) на миндалинах и за их пределам, весь зев отечен, немного красноват. Увеличиваются не только подчелюстные лимфоузлы, но и переднешейные и заднешейные. Кожа резко бледная. Через день после начала появляется хриплый кашель и осиплость голоса.

Диагноз: дифтерия.

Справка. Дифтерия — заболевание, характеризующееся воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, общей интоксикацией и токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Вызывается дифтерийной палочкой.

Как заражаются? Воздушно-капельным, бытовым (через игрушки, книги, белье, посуду) и пищевым путем от больных и носителей дифтерийной палочки.

Что делать? Вылечиться от дифтерии дома, даже сильными антибиотиками, невозможно, поэтому срочно вызывайте “неотложку”. В больнице заболевшему сделают укол антитоксической дифтерийной сывороткой. Без нее шанс выздороветь невелик: дифтерия может окончиться смертью.

ЕСЛИ ХОТИТЕ "УКОЛОТЬСЯ"

Если вы ничего не имеете против вакцинации, не забывайте о прививках от дифтерии. Согласно Украинского календаря прививок, первую вакцинацию нужно сделать в 3 мес., ревакцинации — в 4 и 5 мес. Затем в 14, 18 лет, а также взрослым раз в десять лет, т.е. в 28, 38 и т.д. За процедурами нужно обращаться в кабинет инфекционных заболеваний своей районной поликлиники.

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ ОТ МАРИИ СТЕФАНИИ

Известная целительница из всех рецептов от ангины остановилась на одном — потому что он, по словам Стефании, ни разу ее не подвел. Это свекольно-лимонное полоскание горла. "Выжмите стакан свекольного сока и добавьте в него 1 ст. л. свежевыжатого сока лимона, — делится секретом знахарка. — Первым и вторым глотками просто пополощите горло, выплевывая снадобье, а третий глотните. Если полоскать таким образом горло 5—6 раз в день, через пару дней простуда пройдет".

Дмитрий Гуцало,Сегодня