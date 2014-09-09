В Японии зафиксирована вспышка лихорадки Денге

В Японии зарегистрирована первая с середины прошлого века вспышка лихорадки Денге. Главным очагом инфекции является один из центральных парков Токио – Ёёги.

Решением руководства города парк, рассчитанный на 5 млн посетителей в год, был закрыт до ликвидации вспышки. На настоящий момент в парке осушены все водоемы, а территория обработана пестицидами.

По данным местных властей, никто из пациентов не выезжал за пределы Японии в течение последнего месяца, таким образом заражение за рубежом исключено. По мнению экспертов, вирус передался комарам из водоемов Ёёги вместе с кровью инфицированного путешественника, однако не известно, был ли он японцем или иностранцем.

По данным ВОЗ, в настоящее время риску заражения лихорадкой денге подвержено около половины населения планеты.

На данный момент не существует зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге. Ближе всего к выводу на рынок профилактического препарата приблизилась компания Sanofi, которая в начале этого месяца представила финальные результаты КИ вакцины, эффективность которой оценивается в 60,8%.

remedium.ru