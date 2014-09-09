Борьба с лихорадкой Эбола в Либерии была неэффективной - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадка Эбола продолжает распространяться в Либерии и в ближайшие три недели, по подсчетам медиков, там будет зарегистрировано еще несколько тысяч случаев этого заболевания.

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Принятые меры для предупреждения эпидемии не принесли ожидаемого эффекта, заявляют в ВОЗ, сообщает ВВС.

На западе Африки – в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии - от лихорадки Эбола в этом году умерли по меньшей мере 2100 человек.

По данным ВОЗ, среди умерших от вируса также 79 медицинских работников.